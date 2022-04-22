Зеленский заявил о неспособности ВСУ деблокировать Мариуполь военным путём

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не способны провести деблокаду Мариуполя военным путём. По словам украинского лидера, бойцы, которые находятся в окружении ВС России на территории завода «Азовсталь», это тоже понимают. Ранее Зеленский заявил, что армия Украины готовится к военному прорыву мариупольской блокады, пишет РИА Новости.

На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна, украинские военные, которые там (на территории комбината «Азовсталь». — NEWS.ru) находятся, это понимают, это реальность, — заявил президент Украины в ходе пресс-конференции, которая проходит в киевском метро.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из «любых переговоров» в том случае, если Вооружённые силы России уничтожат бойцов ВСУ в Мариуполе. Также в ходе пресс-конференции он добавил, что Киев остановит переговорный процесс с Россией, если на подконтрольных ВС РФ территориях Украины произойдёт референдум.

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные и боевики, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались в пятницу, 22 апреля, гуманитарными коридорами для сдачи в плен. Об этом сказано в Telegram-канале правоохранительного ведомства республики.