Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

Переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам, это трудно, но важно, позиции сторон уже звучат реалистичнее, но ещё нужно время.

Это важно, тяжело, но важно. Потому что любая война заканчивается соглашением. Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины, - сказал Зеленский.

Во вторник, 15 марта, представитель Украины в переговорной группе Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что переговоры продолжатся к среду.

Россияна начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Об этом рано утром объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.