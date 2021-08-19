Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим для решения вопроса об освобождении украинских заключённых в РФ. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит «Украинская правда».

По его мнению, этот вопрос пока полностью замедлен. Зеленский отметил, что, возможно, Украина сможет разработать новые решения проблемы во время саммита «Крымская платформа».

На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу, — подытожил президент Украины.

Ранее Зеленский объявил о задаче построить крупный военно-морской флот к 2035 году. Он отметил, что у страны нет возможности ждать появления судостроительной инфраструктуры, которая была бы пригодна для строительства крупных кораблей. Украинский лидер заявил, что для максимально быстрого решения задачи по постройке флота заказы будут делать на иностранных военных верфях.