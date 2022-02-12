Зеленский попросил предоставить доказательства вторжения России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна быть готовой к любым шагам «с любой границы», передаёт украинский телеканал «Наш». В то же время президент отметил, что информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» в информпространстве слишком много, и призвал предоставить доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении.

Я считаю, что сейчас на информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией, — сказал Зеленский.

Он отметил, что власти принимают к вниманию всю эту информацию и благодарны за неё, но «необходимо чётко анализировать любую информацию и оценивать риски». Зеленский также добавил, что страна может рассчитывать только на себя и свои вооружённые силы.

О том, что Россия нападёт на Украину именно 16 февраля, ранее заявил президент США Джо Байден. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.

К настоящему моменту уже более десяти стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.