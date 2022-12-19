Зеленский заявил о начале операции по «возвращению» Крыма «в головах людей»

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что операция по «возвращению» Крыма «началась в головах людей». В интервью LCI политик сообщил, что украинцы «полны решимости вернуть Крым».

Я верю, что в сознании [украинцев] это уже началось, наша решимость и наша воля уже есть, — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что «борьба будет тяжелой» и «легко никто не отпустит», имея в виду территорию полуострова. Он также сказал, что «вы об этом услышите», имея в виду начало «операции».

Это не первое заявление украинского лидера по «возвращению» Крыма. В августе Зеленский выразил готовность «вернуть» Крым любыми способами и средствами, которые Киев посчитает «правильными». А после этого, сообщил глав украинского государства, он хотел бы в первую очередь «увидеть море».

В ноябре украинский лидер повторился, заявив, что Украина будет «наступать» до тех пор, пока не возьмет контроль над Донбассом и Крымом. При этом Зеленский не исключил вхождения полуострова в состав Украины невоенным путем. В Кремле такие заявления оценили как неготовность Киева решать конфликт мирным путем.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские военные не смогут прорваться к Крыму, а также взять под контроль Мелитополь. По его словам, сейчас ситуация на украинском направлении напряженная, но не настолько критическая, чтобы сдавать полуостров.