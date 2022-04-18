Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс». Он подчеркнул, что ВСУ готовы сражаться и защищать территорию страны, передаёт РБК.
Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно, — сказал Зеленский.
В Минобороны России никаких комментариев по этому поводу не давали.
Накануне полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что битва за Донбасс может состояться уже через неделю. Он отметил, что на текущий момент военная инициатива находится целиком в руках армии РФ. По словам полковника, российская армия хочет замкнуть Донецкий котёл, в котором базируется «самая матёрая и самая подготовленная» группировка ВСУ численностью от 90 до 100 тысяч военнослужащих.