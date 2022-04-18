Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

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Французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на газ из России способно негативно повлиять на уровень жизни в Европе. Когда оно «разорит Европу», возникнут «бунты повсюду», отметил он в статье, опубликованной журналом Valeurs actuelles.

Санкции Запада, связанные со спецоперацией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадёт их покупательная способность, повсюду начнутся бунты,...