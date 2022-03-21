Зеленский заявил о готовности обсудить с Путиным тему Крыма и Донбасса
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:16, 22 марта 2022
Владимир ЗеленскийФото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, для решения этих вопросов потребуется не одна личная встреча, сообщает РИА Новости.
На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу, — отметил украинский президент.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил: компромиссы на переговорах между Украиной и Россией должны окончательно решаться в ходе всеукраинского референдума. Он отметил, что в первую очередь речь идёт о темах гарантий безопасности в условиях запрета на вступление в НАТО, статуса Донбасса и признание Крыма.