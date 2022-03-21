Зеленский заявил о готовности обсудить с Путиным тему Крыма и Донбасса

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не имеют в Европе ни биологического, ни химического оружия, заявил хозяин Белого дома Джо Байден. Президент США отметил, что подобных средств нет и у Киева, сообщает РИА Новости.

Это просто неправда, я гарантирую, — подчеркнул Байден. На встрече с представителями бизнеса он указал на то, что Москва не случайно обвиняет Вашингтон и Киев во владении таким оружием. Это...