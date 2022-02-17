Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовности к любому формату переговоров с Россией для установления мира, сообщает пресс-служба администрации президента. В её сообщении отмечается, что Москва на данный момент не демонстрирует приверженности к реальному диалогу, несмотря на многочисленные просьбы Киева, участившиеся с момента эскалации на российско-украинской границе.

Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят, — говорится в заявлении.

Помимо этого, уточняется, что Зеленский не против принять помощь других заинтересованных стран в организации и проведении встречи с представителями РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее сделанное заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев направлял в феврале запрос в администрацию президента РФ для телефонного разговора с Владимиром Путиным. По его словам, сигналы от Киева о встрече Кремль получал, но в них не было указания о её цели.