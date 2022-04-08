Зеленский заявил о готовности Британии руководить восстановлением Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания готова взять на себя руководящую роль в восстановлении Киева и Киевской области. Заявление прозвучало в ходе видеообращения украинского лидера, пишет ТАСС.

В субботу, 9 апреля, Зеленский и премьер-министр Британии Джонсон провели встречу в Киеве. По её итога Зеленский сообщил, что обе стороны договорились, какую помощь Лондон окажет «послевоенному восстановлению» Украины.

[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах на мои вопросы как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания окажет послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области, — сказал глава украинского государства.

Также по итогам переговоров сторон стало известно, что Британия направит на Украину 120 единиц бронетехники, а также противокорабельные комплексы в рамках очередной военной помощи. Также Джонсон пообещал усилить санкционное давление на Россию.

Ранее английский премьер-министр Борис Джонсон в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Великобритания будет усиливать санкции против России неделя за неделей. По его словам, экономическое давление будет постепенно нарастать.