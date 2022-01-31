Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Британией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия сессии Верховной рады страны заявил, что власти Украины создают новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией, сообщает РИА Новости. При этом он не раскрыл подробностей, в чём он заключается.

Мы создаём новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, — заявил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что Киеву стоит рассчитывать лишь на свои силы, так как, по его словам, «никто её не защитит, кроме украинцев».

Мы должны быть едины в борьбе за жизнь и за здоровье, — сказал Зеленский.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что Варшава оказывает Киеву сильную поддержку, но военной помощи до сих пор не было. До этого речь шла о гуманитарной поддержке. По словам Резникова, он даже не знаком с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.