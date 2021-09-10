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Зеленский заявил, что Украину не захватить за неделю

00:07, 13 сентября 2021
Зеленский заявил, что Украину не захватить за неделю Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сравнивать его страну с Афганистаном некорректно. В интервью телеканалу CNN он добавил, что столь крупную страну, как Украина невозможно захватить за семь дней.

Зеленский также отметил, что Украину и Афганистан нельзя сравнивать и по размерам получаемой от Вашингтона помощи.

Мы не столь зависимы от Соединённых Штатов, каким был Афганистан. Я считаю, что в течение четырёх, пяти, семи дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина, — пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что речи о «выходе» США из его страны не идёт — более того, Пентагону «следует наращивать своё присутствие» на Украине.

Ранее стало известно, что США хочет видеть Украину в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, в ходе личной встречи Байден сказал ему, что Киев должен быть в Альянсе, но это зависит не только от него.

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