Зеленский заявил, что Украину не захватить за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сравнивать его страну с Афганистаном некорректно. В интервью телеканалу CNN он добавил, что столь крупную страну, как Украина невозможно захватить за семь дней.

Зеленский также отметил , что Украину и Афганистан нельзя сравнивать и по размерам получаемой от Вашингтона помощи.

Мы не столь зависимы от Соединённых Штатов, каким был Афганистан. Я считаю, что в течение четырёх, пяти, семи дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина, — пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что речи о «выходе» США из его страны не идёт — более того, Пентагону «следует наращивать своё присутствие» на Украине.

Ранее стало известно, что США хочет видеть Украину в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, в ходе личной встречи Байден сказал ему, что Киев должен быть в Альянсе, но это зависит не только от него.