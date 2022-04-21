Зеленский заявил, что Украине нужно $7 млрд в месяц для покрытия потерь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Об этом глава украинского государства заявил на круглом столе во время программы мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщает РЕН ТВ.

С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию. А это означает новые возможности для бизнеса из различных государств, — обратился к западным партнёрам Зеленский.

Речь президента Украины давалась с переводом на английский язык, сам он выступал по видеосвязи. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд.

По предварительным оценкам, Украина потеряла из-за разрушений $550 миллиардов, — сказал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, уточнил, что ВВП страны в этом году может снизиться на 30–50%. По его подсчётам «прямые и непрямые» потери от спецоперации России превысили $560 млрд. А восстановление и трансформация будут стоить Украине $60 млрд.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы Банка России на помощь Украине. По её словам, последствия этого шага властям США нужно «тщательно взвесить».