Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна была готова к спецоперации, которую развернула Россия на территории его страны, передаёт РИА Новости. По его словам, Киев давно готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире», поэтому стремился попасть в НАТО. Он добавил, что о поставках оружия с некоторыми странами Киев договаривался ещё в декабре и январе.

Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну ещё раньше, — пояснил он.

Зеленский добавил, что Украина заранее готовилась к началу спецоперации, поэтому непублично договаривалась о поставках оружия, о финансировании с некоторыми странами ещё в декабре и январе.

24 февраля в Донбассе по решению президента России Владимира Путина началась специальная военная операция. По словам главы государства, весь ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно, и это всего лишь вопрос времени. Целью спецоперации он назвал «спасение людей».