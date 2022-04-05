Зеленский призвал Россию забыть о демилитаризации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может забыть о демилитаризации и денацификации страны. В эфире телеканала «Украина 24» он подчеркнул, что «не будет про это говорить». Также Зеленский отметил, что может потребовать ответной денацификации от России.

Фразу про демилитаризацию Украины мы забыли, ещё когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про демилитаризацию и денацификацию забудьте, мы про это даже говорить не будем. Денацификацию мы можем сами от вас потребовать, а демилитаризация — мы не воспринимаем эту историю, — заявил глава Украины.

Ранее Зеленский предположил, что встречи между ним и российским коллегой Владимиром Путиным, возможно, не будет. В интервью он рассказал, что переговоры между Киевом и Москвой идут сложно, но они будут продолжены, потому что другого выбора нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. Глава государства добавил, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой, на очереди переговоры с Москвой. Турецкий президент отметил, что Зеленский был настроен оптимистично по поводу встречи, а Анкара ждёт схожей реакции и от Путина.