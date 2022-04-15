Зеленский: одной встречи с руководством России недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта на Украине не хватит всего одной встречи с российским руководством, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, которые за одну встречу не решить. Глава Украины считает, что есть вопросы, по которым стороны в данный момент не договорятся.

Я за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдётся одной встречей<...> Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всём. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдём на их вариант, — сказал он.

Украинский лидер отметил, что среди таких вопросов статус Луганской и Донецкой Народных Республик.

Они хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договорённостей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства, — добавил Зеленский.

По мнению главы Украины, ДНР и ЛНР имеют опасения, что Киев снова попытается военными методами взять под контроль Донбасс. Он подчеркнул, что такое развитие событий не исключается.

[ДНР и ЛНР] боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может, — подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Накануне с угрозой уничтожения ВСУ в городе выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные не хотят сдаваться, поэтому будут уничтожены.

Президент Украины ранее сообщил, что за время проведения Россией специальной операции потери украинских вооружённых сил составили порядка 2–3 тысяч военнослужащих убитыми и 10 тысяч ранеными.