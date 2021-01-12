Зеленский заявил, что обсудил с Санду ситуацию в Приднестровье

https://static.news.ru/photo/935754ec-54ce-11eb-b794-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с молдавской коллегой Майей Санду посредничество в переговорах по Приднестровью. Лидеры также затронули тему роли Киева в формате «5+2». В него входят Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, РФ, Незалежная и ОБСЕ — посредники, Соединённые Штаты Америки и ЕС — наблюдатели.

В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остаётся неизменной: мы твёрдо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах её международно признанных границ, — цитирует Зеленского ТАСС.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии.

Санду напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах, и назвала это решение ошибочным, поскольку властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ) и заменить её наблюдателями из ОБСЕ. По её словам, в отношении присутствия в регионе военных из РФ договорённостей со стороны Молдавии никогда не было. Санду также отметила, что угроза вооружённого столкновения исчезла, поэтому миротворческую миссию можно превратить в гражданскую.