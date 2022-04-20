«Ничего не видел»: Зеленский отрицает получение переговорных документов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видел российский проект документа по мирному урегулированию, передаёт РИА Новости. Ранее 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу.

Ничего не слышал, ничего не видел, уверен, что нам ничего не передали, — сказал он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, сообщил, что украинская сторона ознакомится с документом, который передала Россия в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию. Он отметил, что Киев передал Москве свои пункты ещё на переговорах в Стамбуле. По его словам, эти требования содержали положения о гарантиях безопасности для Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет теперь ожидать ответ по предоставленным требованиям.