Зеленский заявил, что не полностью доверяет данным разведки США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не полностью доверяет данным разведки США о возможном скором «вторжении» России, передаёт РИА Новости. Зеленский отметил, что он больше доверяет данным украинской разведки. Ранее американский президент Джо Байден сказал, что он «уверен» в скором нападении России.

Мне тяжело характеризовать, как используют данные своей разведки США. Вероятно, делают это профессионально. Это их разведка и их выбор. Я благодарен за ту работу, которую проводят наши разведки, но я доверяю своей разведке. Я доверяю украинцам, которые находятся на нашей территории и понимают, что происходит вокруг границ, — сообщил он.

Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что для оказания помощи Украине Западу не нужно постоянно говорить о возможных датах российского вторжения.

Журналисты CNN сообщают , что Байден не собирался говорить о нападении России в своём недавнем обращении. По сведениям американского издания, подобных ремарок не было в подготовленном тексте выступления президента.

Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе. Москва всё ещё может вернуться за стол переговоров, добавил американский лидер.