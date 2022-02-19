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Зеленский заявил, что не полностью доверяет данным разведки США

20:29, 19 февраля 2022
Зеленский заявил, что не полностью доверяет данным разведки США Рабочий визит Президента Украины в Германию для участия в 58-й Мюнхенской конференции Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не полностью доверяет данным разведки США о возможном скором «вторжении» России, передаёт РИА Новости. Зеленский отметил, что он больше доверяет данным украинской разведки. Ранее американский президент Джо Байден сказал, что он «уверен» в скором нападении России.

Мне тяжело характеризовать, как используют данные своей разведки США. Вероятно, делают это профессионально. Это их разведка и их выбор. Я благодарен за ту работу, которую проводят наши разведки, но я доверяю своей разведке. Я доверяю украинцам, которые находятся на нашей территории и понимают, что происходит вокруг границ, сообщил он.

Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что для оказания помощи Украине Западу не нужно постоянно говорить о возможных датах российского вторжения.

Журналисты CNN сообщают, что Байден не собирался говорить о нападении России в своём недавнем обращении. По сведениям американского издания, подобных ремарок не было в подготовленном тексте выступления президента.

Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе. Москва всё ещё может вернуться за стол переговоров, добавил американский лидер.

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