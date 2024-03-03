Зеленский пожаловался на поведение союзников Украины Зеленский: споры союзников о помощи Украине невозможно забыть

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В мире достаточно систем ПВО, а Украина не просила ничего свыше необходимого для «защиты жизни», заявил в своем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что невозможно забыть внутренние споры партнеров о военной помощи Киеву. Украинский лидер раскритиковал затягивание союзниками поставок систем ПВО и оружия из-за «внутренних политических игр и споров».

Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это, — сказал Зеленский.

Американский президент Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме обещал, что Конгресс США утвердит дополнительные бюджетные ассигнования, чтобы Вашингтон мог возобновить поставки Киеву оружия и военной техники. Он призвал представителей Республиканской партии принять закон, позволяющий двухпартийным образом продолжать поддерживать Украину прямо сейчас.

Ранее украинский президент во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте признал, что ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян на большее расстояние. Тем не менее, Зеленский обязался подать жителям сигнал, когда в городе будет безопасно. Пока им возвращаться домой из эвакуации не стоит, уточнил он.