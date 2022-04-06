Зеленский заявил, что не испытывает большого желания вести переговоры с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что он не испытывает большого желания вести переговоры с российской стороной. Тем не менее, он добавил, что ему необходимо искать любые возможности для того, чтобы переговорный процесс продолжался. Интервью с Зеленским опубликовано на YouTube-канале Habertürk.

Должны в любом случае находить даже небольшие возможности для переговорного процесса, — заявил глава Украины.

Зеленский также добавил, что миссию посредника в переговорном процессе России с Украиной выполнят те или иные международные лидеры: «Турция одна из них».

Украинский президент также подчеркнул, что он обязан вести переговоры для сохранения жизней граждан своей страны.

Напомним, что в Стамбуле 29 марта завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Он длился более трёх часов. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.