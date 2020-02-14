https://static.news.ru/photo/b80ab2da-4fec-11ea-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Украины похвастался тем, что стал популярным в США, даже не получив «Оскара». Он признался, что когда-то мечтал о кинопремии и славе, которую бы не мог снискать за актёрскую игру.

Мне часто задают вопрос про импичмент. Когда я был актёром, я очень хотел получить «Оскар» и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел! — приводит слова украинского лидера ТАСС.

Украинский лидер принимает участие в конференции по безопасности в Мюнхене. Делегацию РФ возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский подверг критике мировую систему безопасности, которая работает только на сильные державы, но «не спасла Украину».