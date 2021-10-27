Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский переадресовал петицию о запрете гастролей российских артистов в стране премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Он поручил им проработать вопрос усиления ответственности за нарушение ограничений, ранее введённых против некоторых российских граждан. Об этом сообщает офис главы Украины.

Петиция с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов ранее была зарегистрирована на сайте украинского президента. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Зеленский распорядился проверить соблюдение требований закона «О гастрольных мероприятиях на Украине».

Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины, — говорится в сообщении.

Проверка затронет мероприятия, на которых выступают граждане «государства-агрессора». Зеленский добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что российского певца Филиппа Киркорова не будут пускать на территорию страны минимум три года. Решение было принято ещё в июне и с тех пор не менялось.