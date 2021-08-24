Зеленский захотел вернуть в страну останки выдающихся украинцев

Власти Украины начнут процесс возвращения в страну останков выдающихся сограждан, которые были погребены за границей. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский на мероприятии в честь 30-летия независимости страны. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, погребены не на Украине, — это гетманы Запорожской Сечи, деятели времён УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и много других, — сообщил политик.

По его словам, власти намерены возвращать исторические и культурные ценности страны, находящиеся за границей, и «ни один камушек» украинской истории не будет подарен кому-либо.

Также Зеленский учредил День украинской государственности. Он подчеркнул, что её точкой отчёта стал год основания Киева — столицы Киевской Руси. Этот праздник будет отмечаться 28 июля, в День Крещения Киевской Руси.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский раскритиковал модель строительства украинского государства. По его мнению, на пороге празднования 30-летия независимости Украины страна находится на грани экономического коллапса. Политолог добавил, что за 30 лет в обществе так и не сформировался консенсус по принципиальным вопросам. Погребинский отметил, что на Украине была создана идеология по отдалению от России, хотя такую политику не поддерживают больше половины населения.