Зеленский захотел поучаствовать в разговоре Путина и Эрдогана Пресс-секретарь Зеленского заявил о желании президента поговорить с Путиным и Эрдоганом

Фото Владимир Зеленский / Фото Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с российским и турецким коллегами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он добавил, что у главы государства есть одно условие: президент России должен дать своё согласие. Если ответ будет положительным, то Киев рассмотрит это предложение, пишут «Известия».

Что касается позиции офиса президента Украины, если президент России даст своё согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение, — рассказал Никифоров.

Он отметил, что Украина готова рассмотреть приглашение, несмотря на то, что данные договорённости происходили только между президентами России и Турции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая пройдут в двустороннем формате. Он подчеркнул, что участие украинского главы Владимира Зеленского в беседе Путина с Эрдоганом не планируется.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может спасти своё государство только в том случае, если покончит с нацизмом в стране. Он призвал Киев «протереть замыленные западной пропагандой глаза» и решить этот вопрос. Руководитель региона отметил, что у Запада есть план по уничтожению России.