Зеленский вызвал негативные эмоции у трети украинцев

У каждого третьего украинца президент Украины Владимир Зеленский вызвал негативные эмоции. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведённое Центром Разумкова.

В ходе опроса у 33,7% опрошенных украинский лидер вызвал негативные эмоции. 28,7% респондентов сказали, что глава государства вызывает у них в равной мере как негативные, так и позитивные эмоции, а только позитивные эмоции возникают у 19,2% респондентов.

В рамках исследования проводилась эмоциональная оценка Зеленского, оценка его личностных качеств, профессионального опыта и компетентности, оценка результатов деятельности, а также ожидания от его будущей деятельности.

Опрос прошёл в формате «лицом к лицу» с 29 июля по 4 августа. Были порошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского. В эфире телеканала «Наш» он отметил, что испытывает «испанский стыд» за методы, которыми пользуется украинский лидер.