Зеленский выступит по видеосвязи перед американскими конгрессменами

Украинский президент Владимир Зеленский планирует выступить перед американскими конгрессменами по видеосвязи 16 марта. Об этом сообщается в совместном заявлении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в сенате Конгресса США Чака Шумера, передаёт ТАСС. Оба политики отметили, что США «непоколебимо привержены поддержке Украины».

Виртуальное обращение к конгрессу Владимира Зеленского состоится в 09:00 16 марта по времени Восточного побережья США (16:00 мск. — NEWS.ru). Приглашаются все члены обеих палат американского законодательного органа, — передаёт агентство.

При этом сегодня было объявлено о том, что президент Украины не сможет выступить на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за «непредвиденных обстоятельств». Вместо него в заседании примет участие глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорах России и Украины взята техническая пауза до 15 марта. Он отметил, что сторонам будет необходимо уточнить свои отдельные позиции. Ранее он заявлял, что новый раунд переговоров «идёт тяжело».

Новый раунд переговоров России и Украины проходит в видеоформате. Ранее Подоляк перечислил основные темы обсуждения. По данным переговорщика, это вопросы мира, прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.