Зеленский выступил за активизацию работы «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обязательными элементами движения к миру в Донбассе активизацию работы «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина) и организацию встречи лидеров «нормандской четвёрки» в ближайшее время. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба главы государства.

Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированным, надёжным, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги, — говорится в сообщении.

26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться. Однако, по его словам, не получилось прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Также представители стран «нормандской четвёрки» обсудили активизацию работы Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп. По их мнению, это позволит добиться «быстрого прогресса в реализации Минских соглашений», подчеркнула французская сторона.