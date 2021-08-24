Зеленский высмеял сбежавшего из Украины Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости страны произнёс поздравительную речь, в которой при перечислении знаковых исторических личностей страны не упомянул экс-президента Виктора Януковича. Трансляцию парада и выступления украинского лидера опубликовал телеканал «Украина 24».

Зеленский отметил достижения бывших президентов Украины. По его словам, «Ровенщина подарила Украине первого президента, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего». Комментируя же президентский срок Виктора Януковича, Зеленский решил высмеять четвёртого президента Украины.

Донеччина — подарила нам… Леонида Быкова [актёр] и Сергея Бубку [олимпийский чемпион по лёгкой атлетике], — пошутил он, не упомянув Януковича.

Три бывших президента и остальные гости, присутствующие на мероприятии, юмор оценили и рассмеялись.

В своей речи Зеленский также заявил о начале процесса возвращения в страну останков выдающихся сограждан, которые были погребены за границей. По его словам, власти намерены возвращать исторические и культурные ценности страны, находящиеся за границей, и «ни один камушек» украинской истории не будет подарен кому-либо.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отказался отменить заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Такое решение даёт возможность начать процедуру экстрадиции бывшего главы государства, который сейчас находится в России, заявили в офисе генерального прокурора республики. Отменить постановление о заочном аресте, принятое Печерским районным судом Киева ещё в мае 2020 года, просили адвокаты политика. Однако жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.