Зеленский высказался по поводу инициативы папы римского о мире Зеленский назвал «виртуальным посредничеством» слова папы римского о мире

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что очень благодарен тем капелланам, которые на передовой поддерживают военнослужащих ВСУ «молитвой, разговором и делом». По его словам, это пример «церкви с людьми», не «виртуальное посредничество» за 2,5 тысячи километров. Так политик прокомментировал инициативу папы римского о мире.

Они находятся на передовой, защищая жизнь и человечество, поддерживая молитвой, разговором и делом. Вот что такое церковь — она вместе с людьми, а не где-то за две с половиной тысячи километров, — подчеркнул украинский лидер.

Реплика Зеленского стала ответом на выступление папы римского Франциска, который 9 марта призвал Украину как проигрывающую сторону найти в себе храбрость это признать и согласиться на переговоры. По его мнению, Киеву может быть стыдно это сделать, но необходимо понимать, сколькими смертями закончится продолжение конфликта. Понтифик также призвал Украину «поднять белый флаг».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова Франциска заявил, что флаг страны — желто-синий, а не белый. Политик поблагодарил главу католической церкви за молитвы, но призвал его поддержать Киев.

Говоря о мирном урегулировании на Украине, папа римский Франциск обращается прежде всего к Западу, который использует Украину как инструмент для достижения своих целей, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной, а Франциск обращается не к Киеву, а к Западу с призывом начать переговоры.