Зеленский высказался об участии России в мирном саммите Зеленский отверг идею Эрдогана о мирном саммите с участием России

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. Политик подчеркнул, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы.

Мы не видим представителей России на таком саммите, — сказал Зеленский на совместной с турецким лидером конференции в Стамбуле.

Украинский лидер пояснил, говоря о россиянах, что «эти люди все блокируют». В то время как Киев планирует получить «справедливый мир», заключил он.

Ранее Эрдоган после встречи с коллегой подтвердил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Политик уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров, а справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем.

Кроме того, КНР и Швейцария также требуют участия России в саммите по Украине. Пекин и Берн настаивают, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла, это будет «потемкинская деревня». Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».