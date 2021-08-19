Зеленский высказался о сделке США и ФРГ по «Северному потоку— 2»

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не рад договорённости по газопроводу «Северный поток— 2» между США и Германией и планирует обсудить этот проект на встрече с американским лидером Джо Байденом. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Он отметил, что между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдёт время.

Необходимо следовать международному праву, соблюдать международные энергетические стандарты ... мы используем это время, чтобы защитить собственные интересы, — сказал Зеленский.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2». могут начаться уже в октябре. Объёмы же прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке. Если же первые поставки начнутся 1 октября, то следует ожидать более высоких показателей подачи энергетического ресурса.