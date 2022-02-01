Зеленский выразил надежду на встречу советников «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над согласованием даты новой встречи советников глав государств «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. Он надеется, что на ней будет определена дата переговоров на высшем уровне, сообщает РИА Новости.

Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договорённость относительно встречи лидеров «нормандской четвёрки», — сказал украинский лидер во время выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Ранее представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция подчёркивает позитивную динамику по переговорам в «нормандском формате». Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона не исключена, однако пока конкретных сроков нет.

26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться. Однако, по его словам, не получилось прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Также представители стран «нормандской четвёрки» обсудили активизацию работы Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп. По их мнению, это позволит добиться «быстрого прогресса в реализации Минских соглашений», подчеркнула французская сторона.