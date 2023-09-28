Зеленский выпустил в бой главного нападающего: зачем ему это надо

Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Шевченко

В политическом пантеоне Киева появился еще один Шевченко. Нет, не поэт-классик (кстати, Тарас Григорьевич всю свою прозу писал на русском). А бывшая звезда европейского футбола форвард Андрей Шевченко. Конечно, его в свои советники президент Украины Владимир Зеленский определил не за прежние заслуги на зеленом поле, а в надежде удержаться на поле политическом.

Болельщики и игроки в одной команде

Андрей Шевченко — популярная фигура на Незалежной. Он по праву считается самым известным в Европе украинским футболистом. И это само по себе немалое политическое приданое для Зеленского, окружение которого с тоской видит снижение интереса к обычной киевской пропаганде.

К тому же даже футболисты советской поры, те же Алексей Михальченко и Олег Блохин, ныне забыли о том, что выходили на поле с надписью «СССР» на футболках. Блохин даже забыл, как в Киеве сорвали таблички на названной в его честь улицы. И лишь по причине русского отца. Шевченко же, много лет игравший в Европе, уже успел раздать немало интервью, в которых поддержал войну до последнего украинца. А заодно дрожащим голосом рассказал западным журналистам об убитых «агрессором» детях. Но, как вы догадываетесь, не в Донецке и не в Макеевке.

Так что отставной центрфорвард продемонстрировал свою лояльность и высокое националистическое сознание. А потому он удачно впишется в круг медийных персон, интересных западным СМИ.

Фото: Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press Андрей Шевченко

Шевченко — апперкот против Кличко

Впрочем, для президента Украины Владимира Зеленского бывший футболист Андрей Шевченко может быть полезен и для решения главной задачи наступающего года — сохранения президентской власти. Прошли те времена, когда в ходе своей президентской кампании Зеленский обещал, что идет только на один срок для развития демократии. Последние месяцы он делал все, чтобы отменить новые выборы главы украинского государства. В основном апеллируя к военной ситуации, не позволяющей, дескать, отвлекать ресурсы и раскалывать общество.

Но, как утверждают инсайдеры, из США пан президент вернулся с четкими инструкциями: выборы провести. Иначе будет совсем трудно финансировать власть человека, который станет нелегитимным после истечения его президентского срока. А в его соперниках все четче вырисовывается мэр Киева, известный златоуст Виталий Кличко, которого Зеленскому так и не удалось устранить с политической поляны. Более того, последние заграничные вояжи бывшего боксера продемонстрировали, что на Западе к нему проявляют немалый интерес.

Кличко всегда пользовался особым расположением Берлина. А ныне его еще откровенно используют для давления на Зеленского, дабы тот нервничал и не капризничал, чувствуя за спиной дыхание Кличко.

Поэтому другой популярный спортсмен, но уже в окружении Зеленского должен послужить неким противовесом боксеру-тяжеловесу. Их словесный поединок может стать гвоздем предвыборного марафона.

Советник — плеймейкер

Не в последнюю очередь в преддверии Олимпиады экс-футболист подключится к нападкам на наших спортсменов со стандартными требованиями отлучить, запретить, исключить. Но то, что Зеленский открыто прибег к помощи Шевченко в надежде использовать его популярность, свидетельствует еще и об ограниченности его «скамейки запасных».

Тем более, что, видимо, после американского турне Зеленскому придется расстаться с его ближайшим соратником — главой офиса президента Андреем Ермаком — и некоторыми другими «замазанными» коррупцией деятелями. А раз так, то нужен кто-то известный и вне привычных для Киева скандалов.

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