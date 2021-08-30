Зеленский вылетел в США с официальной делегацией

Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел в США в составе официальной делегации на встречу с главой Соединённых Штатов Джо Байденом. Об этом стало известно из Telegram-канала министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.
Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Помимо встреч с топовыми компаниями будет питчинг Украины самым крупным инвесторам планеты, — написал Фёдоров.
Он добавил, что Украине «есть что предложить».
Ранее сообщалось о том, что Зеленский после официального визита к Байдену в Вашингтон направится в Калифорнию, перед этим встретившись с руководителями министерств. Также глава Украины откроет в столице США Украинский дом и посетит значимые для украинско-американских отношений места.
Встречу двух глав государств переносили уже дважды.