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Перенос встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского по инициативе американской стороны — это унижение высшей степени. Об этом заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По его словам, сложно вспомнить подобные случаи в мировой практике, когда за день переносятся подобные важные встречи, к которым шла подготовка несколько месяцев. Как отметил Марочко, такой перенос свидетельствует о...