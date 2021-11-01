Зеленский ввёл в действие новый пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новый пакет санкций в отношении России. Ограничительные меры касаются около 140 физических и 50 юридических лиц. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Ограничения были одобрены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В общей сложности санкции в отношении российских граждан отображены в четырёх указах.

Ранее Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против одного из крупнейших российских интернет-магазинов Wildberries. Решение об ограничительных мерах принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ограничения вводятся также в отношении подразделений компании на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Кроме того, согласно указу Зеленского, санкции вводятся против соучредителей интернет магазина Wildberries — Татьяны и Владислава Бакальчуков.