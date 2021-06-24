Зеленский ввёл санкции против ряда российских топ-менеджеров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нескольких российских топ-менеджеров. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

В чёрный список включены Сергей Чемезов, Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Аркадий, Роман Ротенберги и другие.

Решение о введении санкций было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 июня. Оно предусматривает запрет на вывод капитала за рубеж, блокировку всех находящихся под украинской юрисдикцией активов, а также аннулирование прав на въезд. Рестрикции будут действовать не менее трёх лет.

Кроме того, Зеленский распорядился, чтобы МИД Украины проинформировал о санкциях представителей США, Евросоюза и других дружественных государств. Он призвал «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

В четверг, 24 июня, президент Украины ввёл в действие решение о санкциях против банков России. В чёрный список, в частности, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Срок действия ограничений — три года. Кроме того, под действие санкций подпадают Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики.