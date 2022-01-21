Зеленский ввёл санкции против Артемия Лебедева

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях против дизайнера Артемия Лебедева подписал президент Владимир Зеленский. Санкции включают блокировку активов в стране, а также предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в документе.

В указе также поручается Министерству иностранных дел страны проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединённых Штатов Америки и других государств «о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

Ранее сообщалось, что в Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять инструкцию о том, как себя вести в случае начала войны. В Сети сообщают, что брошюра «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны» на 14 страницах активно рассылается киевским предприятиям.