Зеленский ввел санкции против российского журналиста-иноагента Зеленский ввел санкции против журналиста Кашина, признанного в РФ иноагентом

Фото: Oleg Kashin/Youtube

Олег Кашин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российского журналиста Олега Кашина (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иноагента), соответствующий документ был опубликован на сайте политика. Теперь журналиста лишат возможности проводить любые торговые операции с Украиной, а также аннулируют его лицензии, визы и награды, если таковые имеются. Срок действия санкций — пять лет. Причина ввода ограничений не указывается.

Сам Кашин с грустью отреагировал на извещение о введении санкций со стороны Украины.

Ну Владимир(((, — написал он в своем Telegram-канале.

3 июня Минюст России внес Кашина в реестр СМИ-иноагентов. Кроме него тогда в этот список попал журналист Алексей Пивоваров (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иноагента). Причины включения в реестр также не уточнялись. С 2016 года Кашин живет в Великобритании.

20 октября Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против физлиц и юрлиц России. В приложении к указу значится около четырех тысяч имен россиян и названий компаний. Санкции вводятся на 5 и 10 лет. В черный список включены 1374 компании и организации, в частности, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Уральский банк реконструкции и развития, «Ростелеком», Транскапитал банк. В перечне физических лиц значится около 2,5 тысячи имен.