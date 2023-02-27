Зеленский ввел санкции против российских защитников прав детей Зеленский ввел санкции против российских детских омбудсменов

Украина ввела санкции в отношении российских уполномоченных по правам детей. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы украинского государства. Ранее в своем видеообращении Зеленский сообщил, что принял ограничительные меры против россиян, «причастных к похищению украинских детей».

В опубликованном документе не указаны должности упомянутых там лиц, однако персональная информация совпадает с данным уполномоченых по правам ребенка в Москве Ольги Ярославцевой, Московской области Ксении Мишоновой, Санкт-Петербурге Анны Митяниной, Ставропольском крае Светланы Адаменко, Курской области Наталии Листопадовой и в ряде других регионов РФ.

Также в санкционный список попали граждане РФ. чьи персональные данные совпадают с данными ряда представителей региональных властей. В отношении всех фигурантов списка введены ограничения сроком на 50 лет.

Кроме того, под санкции попали семь организаций, в том числе АНО «Дом для мамы», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Российский Красный Крест и другие.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении компаний российского предпринимателя Евгения Пригожина, а также структур, которые с ними связаны.

Также стало известно о введении санкций против легкоатлетки Елены Исинбаевой, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пловца Александра Попова и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

Вечером 26 февраля Зеленский сообщил о том, что он подписал три указа о введении санкций в отношении лиц, помогающих «держать структуры наемников в России», спортсменов, пытающихся «поставить спорт на службу агрессии», а также тех, кто причастен «к похищению украинских детей».