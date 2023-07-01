Зеленский ввел санкции против «Грузинских авиалиний» Зеленский ввел санкции против 192 физических лиц и 291 юрлица, включая компанию Georgian Airways

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет против 192 физических лиц и 291 юрлица, которые так или иначе связаны с Россией, документ опубликован на сайте украинского лидера. В частности, под ограничения подпала грузинская авиакомпания Georgian Airways и председатель совета директоров фирмы Тамаз Гаиашвили. 19 мая 2023 года компания возобновила прямые перелеты с Россией.

Постановляю ввести решение СНБО от 1 июля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Контроль за исполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО Алексея Данилова. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования, — говорится в документе.

Также в ограничительный список попали главы предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций РФ. Кроме этого, под санкции подпали юридические лица из Белоруссии, Грузии и Казахстана.

11 июня Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против главы Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряда судей. В списке указаны 178 человек, почти все они имеют гражданство РФ. Срок действия рестрикций — пять лет.