Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний из России Зеленский ввел санкции против гендиректора ТАСС и омбудсменов ЛДНР

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России. Они будут действовать от пяти до десяти лет. Документы опубликованы на сайте главы украинского государства.

В числе тех, против кого Киев ввел рестрикции, командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев и начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Кроме того, ограничения направлены против гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, омбудсменов ДНР и ЛНР Дарьи Морозовой и Виктории Сердюковой.

Под санкции также подпали юридические лица из сферы авиации, строительства, технологий. Они зарегистрированы, в частности, в России, Китае, ОАЭ и на Кипре.

18 ноября Зеленский ввел санкции против 108 физлиц и 37 компаний из России. Среди лиц, подпавших под ограничительные меры, главы Крыма и Луганской Народной Республики Сергей Аксенов и Леонид Пасечник.

Также в санкционный список внесены экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова‑Белова. Кроме того, под украинские санкции подпали Минстрой, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», «Молодая гвардия «Единой России», а также ряд благотворительных и волонтерских организаций.