Зеленский вспомнил погибших в крушении Ил-76 над Луганском

https://static.news.ru/photo/775209d4-ae1d-11ea-a26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в результате крушения самолёта Ил-76 над Луганском шесть лет назад, а также всех защитников Украины, «которые в тот день отдали свои жизни за независимость страны».

Не имеем права забыть. Герои не умирают, — написал в своём Telegram-канале Зеленский.

В ночь на 14 июня 2014 года ополченцы Донбасса сбили заходивший на посадку в аэропорту Луганска самолёт с украинскими военными. На борту Ил-76 находились 49 человек: девять членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли.

Как писал NEWS.ru, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Киев готов вести диалог с жителям Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых республик. Ермак напомнил, что в Минских договорённостях есть условия, по которым Киев обязан согласовать некоторые законодательные акты именно с представителями территорий. По словам Ермака, Украина никогда не вела и не будет вести переговоры с «ДНР/ЛНР» и с «террористами», но готова говорить с украинскими гражданами, которые там проживают и не являются участниками войны в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов между противоборствующими сторонами была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё вошли представители Украины, ОБСЕ и России.