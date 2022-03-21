Зеленский заявил, что судьбу переговоров должен решить народ на референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромиссы на переговорах между Украиной и Россией должны окончательно решаться в ходе всеукраинского референдума. Он отметил, что в первую очередь речь идёт о темах гарантий безопасности в условиях запрета на вступление в НАТО, статуса Донбасса и признание Крыма.

Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придём к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией, — сказал президент.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее он заявил, что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.