Зеленский решил продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении военного положения на Украине. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента и уже передан на рассмотрение руководству законодательного органа, однако его текст не опубликован.

24 февраля, с началом спецоперации РФ на Украине, Владимир Зеленский по итогам экстренного заседания Совбеза объявил военное положение в стране. Позже, 26 марта украинский лидер продлил его ещё на 30 дней. Соответствующий закон был также опубликован на сайте Верховной рады.

Кроме того, глава Украины подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей ВСУ в период военного положения. За несанкционированное распространение информации о передвижении международной военной помощи предусмотрено от трёх до пяти лет тюрьмы, а за обнародование данных о перемещениях войск — от пяти до восьми лет заключения.