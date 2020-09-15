Зеленский вновь заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

Украина не может провести выборы в Донбассе до возвращения своего контроля над регионом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Президент Украины отметил невозможность проведения этих выборов до вывода иностранных войск и незаконных вооружённых формирований, возвращения контроля Украины над этими территориями, — цитирует агентство сообщение пресс-службы Зеленского.
Он добавил, что сложность ещё и в том, что выборы должны состояться честно и прозрачно, с соблюдением международных стандартов. В свою очередь Соботка подчеркнул, что Австрия поддерживает урегулирование конфликта на востоке Украины путём переговоров в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция).
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.
В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.
Как писал NEWS.ru, первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что выполнить Минские соглашения невозможно.
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