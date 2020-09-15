Зеленский вновь заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

https://static.news.ru/photo/d8590e2e-f78a-11ea-8ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украина не может провести выборы в Донбассе до возвращения своего контроля над регионом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Как сообщает ТАСС, глава Украины сообщил об этом на встрече с первым председателем австрийского Национального совета (нижней палаты парламента) Вольфгангом Соботкой.

Президент Украины отметил невозможность проведения этих выборов до вывода иностранных войск и незаконных вооружённых формирований, возвращения контроля Украины над этими территориями, — цитирует агентство сообщение пресс-службы Зеленского.

Он добавил, что сложность ещё и в том, что выборы должны состояться честно и прозрачно, с соблюдением международных стандартов. В свою очередь Соботка подчеркнул, что Австрия поддерживает урегулирование конфликта на востоке Украины путём переговоров в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция).

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.

Как писал NEWS.ru, первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что выполнить Минские соглашения невозможно.