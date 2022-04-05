Зеленский: премьер Венгрии должен выбрать между Россией и всем миром

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против санкций в отношении России, должен выбирать между ней и остальным миром, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости. Украинский лидер ранее выразил недовольство тем, что Венгрия выступила против расширения санкций против российского энергосектора, закрытия неба над Украиной и запретила транзит оружия в Киев через венгерскую границу.

Он выиграл на выборах (выборы в Венгрии завершились 3 апреля. — NEWS.ru) <...>. Народ выбрал, он премьер-министр. Мне кажется, что это его не защитит от того, что в данной ситуации ему придётся выбирать между Россией и остальным миром. Он может говорить, что он выбирает Венгрию, но Венгрия — часть другого мира, они в ЕС. Мы точно понимаем, что это европейское государство, — сказал Зеленский.

Он добавил, что несмотря на то что Венгрия выступает против вступления Украины в НАТО, от неё не всё зависит в этом вопросе. Зеленский считает, что Орбан не хочет укреплять связи с Украиной из-за того, что находится под большим влиянием России.

Он боится влияния РФ на его государство, это влияние есть. Другой вопрос — нравится ему это влияние или не нравится, — добавил Зеленский.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает антироссийские санкции на энергоносители. По его словам, остановка подачи в страну углеводородов привела бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайшее время. Он добавил, что газ и нефть продолжат поступать в Венгрию.