Зеленский в отчаянии обратился к странам НАТО Politico: Зеленский выступил с отчаянным обращением из-за сокращения помощи

Фото: Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с отчаянным обращением, пишет Politico. По мнению издания, он пошел на этот шаг из-за нового наступления ВС России.

Поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Брюссель, где пройдет заседание НАТО по поставкам оружия в Киев. Перед этим он заявил, что события в зоне проведения СВО — это «последняя часть войны, а не ее середина», однако не смог назвать точную дату окончания украинского конфликта.

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал эти слова ложью и призвал готовиться к провокациям со стороны Киева. Он также не исключил, что Зеленский вновь пытается выпросить у Запада очередные поставки оружия. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации в зоне СВО зависит от действий российских войск.