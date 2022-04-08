Зеленский: в Европе просят доказать непричастность Киева к событиям в Буче

Один из ведущих европейских политиков попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что Киев непричастен к событиям в городе Буча. Об этом сам украинский лидер рассказал в ходе интервью изданию Bild. Он не раскрыл имя этого европейского политика, при этом Зеленский утвердительно ответил на вопрос, не был ли его собеседником глава правительства одной из стран Европы.

Покажите нам доказательства того, что это не постановка, — процитировал Зеленский слова европейского политика.

В начале апреля социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией. В ведомстве отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.

8 апреля Бучу посетили глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Перед политиками выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными. По словам фон дер Ляйен, ЕС готов отправить группу следователей в Бучу. Она отмeтила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Гeнпрокуратуры Украины, Европола и Евроюста.