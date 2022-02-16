Зеленский ужесточил санкции против блогера Шария и «Страна.ua»

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым расширил действие санкций против блогера Анатолия Шария, журналиста Игоря Гужвы и подконтрольных им ресурсов «Шарий.Нет» и «Страна.ua», говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.

Дополненный перечень санкций предуcматривает блокировку провайдерами доступа к веб-ресурсам «Страны» и Шария, ко всем сервисам, которые их обеспечивают, а также ограничениe провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доcтупа с территории Украины к контенту, размещённому на их веб-cтраницах, каналах.

Впервые СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария ещё в начале ноября 2020 года. Тогда причиной преследования стало размещённое им на своём канале на YouTube видео с картой Украины без Крыма. Кроме того, он нелестно отзывался о президенте Зеленском, называя его психически нездоровым человеком, «карликом недоразвитым», а саму Украину он охарактеризовал как «чёрную дыру».