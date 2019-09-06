https://static.news.ru/photo/24380ab4-d1f5-11e9-a888-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил троих внештатных советников. Приказ об увольнении подписан 6 сентября.

Как сообщает NewsOne, уволенные советники переходят на работу в правительство. Уточняется, что в связи с новыми назначениями с должности советников были отправлены в отставку Владимир Бородянский, Михаил Фёдоров и Андрей Загороднюк.

Как ранее писал News.ru, Зеленский отправил в отставку 16 глав районных администраций Днепропетровской области. В приказах об увольнении указано, что чиновники отправлены в отставку «в связи с окончанием срока полномочий» президента, который их назначал на пост.